Министерство внутренних дел Украины сообщает, что Нацполиция и Нацгвардия продолжат обеспечивать охрану помещений судебной системы власти, несмотря на сегодняшнее заявление об отмене охраны Шевченковского районного суда.

В тоже время МВД призывает уполномоченные органы как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов,

"Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ № 906 от 9 ноября 2015 "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз", охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник вечером пресс-службой МВД Украины.

Как сообщала "Страна", ранее ассоциация владельцев оружия предложила свои услуги по охране судов вместо "орлов Авакова".

Мы писали, что в Высшем совете правосудия считают, что снятие охраны с судов противоречит Конституции.