Первое судебное заседание по делу о смерти пациента состоялось 19 февраля в Гороховском районном суде, пишет Волинь Post.

Сын умершего Славка Мороза Игорь Мороз рассказал, что трагедия произошла 18 января 2015. В 2 часа его отец стал жаловаться на сильные боли в животе. Родные вызвали скорую помощь, мужчина был госпитализирован в Локачинскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом "перфоративная язва, перитонит".

По словам Игоря Мороза, заведующий хирургическим отделением больницы, игнорируя этот диагноз, назначил лечение с диагнозом "язва с кровотечением". Мороз рассказал, что в тот день живот отца был вздутый, что могло свидетельствовать о появлении в брюшной полости воздуха вследствие перфорации, однако дополнительных обследований ему не сделали, потому что врач-хирург был "уверен в своем диагнозе".

В 18:00 состояние мужчины ухудшилось, его подключили к аппарату искусственного дыхания, а уже через час он потерял сознание. В 23:00 приехали медики из областной больницы, обследовали и провели операцию, которая подтвердила правильность первичного диагноза.

Вечером следующего дня мужчина скончался. По данным исследования, которое провело Киевское городское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы, врачам необходимо было провести исследования с помощью УЗИ-аппарата или рентгенографии, чтобы подтвердить или исключить наличие в брюшине жидкости и свободного газа, однако они этого не сделали.

По мнению экспертной комиссии, любой из врачей, контактировавших с мужчиной при поступлении его в стационар, должен был настаивать на проведении инструментальных обследований, прежде всего это касается врача-хирурга и врача-эндоскописта.

Как говорится в документе, первичный диагноз при поступлении был изменен путем ретуширования красящим веществом белого цвета.

Эксперты подтвердили, что операция была выполнена технически правильно, но ни она, ни послеоперационное лечение не помогли, поскольку прооперировали пациента поздно. Если бы это сделали в первые 6 часов после перфорации, человек остался бы жив.

Также экспертиза показала, что перфорация язвы произошла на момент прибытия в Локачинскую больницу.

Интересен факт, что бесследно исчезла медицинская карта больного. По словам Игоря, язвенная болезнь у отца с 1976 года. Время от времени он лечился в луцком госпитале, но там медкарты не обнаружили. Где она находится до сих пор не известно. Через несколько дней после смерти отца мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Однако досудебное расследование затянулось во времени.

Подозрение хирургу объявили осенью 2017 года. Никакой меры пресечения ему не выбрали. Медика обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение медицинским работником своих обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного.

Игорь Мороз говорит, что врач своей вины в смерти его отца не признает.

Прокомментировать ситуацию журналистам подозреваемый отказался. Следующее судебное заседание, в ходе которого допросят свидетелей - медиков больницы - состоится 1 марта.

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