Украинская ассоциация владельцев оружия заявила, что после снятия охраны с Шевченковского суда готова взять его под охрану.

Об этом ассоциация сообщила в Facebook.

"Учитывая последние заявления министра МВД, сообщаем, что УАВЗ готова обеспечить охрану Шевченковского районного суд города Киева силами вооруженных граждан. Мы убеждены, что функционирование нашего государства, не должно зависеть от монополии на вооруженную охрану или капризов отдельных министров," - говориться в сообщении.

Отметим, что Ассоциация известна как лоббист легализации владения огнестрельным оружием для граждан страны.

Фото: facebook.com/zbroya.info/

Ранее "Страна" сообщала, что ранее Аваков грозил прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией. "Пусть сами себя охраняют!"

Первым Аваков отменил охрану Шевченковского райсуда Киева.

Также Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на судебную систему.