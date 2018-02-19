"План Расмуссена" по вводу миротворцев на Донбасс обсуждался всю минувшую неделю, встретив благосклонность по обе стороны океана – от молитвенного завтрака в Вашингтоне до конференции по безопасности в Мюнхене.

Украинские политики с таким удовольствием ретранслировали отдельные положения плана, что, казалось, до возвращения Донбасса остались считанные месяцы.

И до недавнего времени молчание Москвы как бы подтверждало высокий уровень достоверности идей, выдвинутых бывшим генсеком НАТО.

Напомним, он предложил, чтобы миротворцы вышли на границу Украины и России, после чего произошли бы выборы в "ЛДНР", а там – если получится – и остальные пункты Минских соглашений можно выполнять.

И вот, последовала первая реакция России на новый пакет западных предложений.

Что предлагал Расмуссен

"Страна" ранее проанализировала текст доклада, который презентовал бывший генсек НАТО. В нем предлагается следующее:

1) Отправить на Донбасс 20 и более тысяч миротворцев из пост-советских и нейтральных европейских стран. Одна из них – Финляндия, Австрия или Швеция – должны возглавить контингент.

2) Развернуть миссию в три коротких этапа, в конце выйдя на границу с Россией.

3) Провести выборы в "ЛДНР" под эгидой ОБСЕ и Совета Европы (то есть уже после передачи контроля над границей миротворцам). До конца этих выборов – контролировать ситуацию на территориях с помощью международных полицейских сил.

4) После выборов и международного признания их результата миротворцы передают границу Украине.

То есть это произойдет после выборов. Однако о других аспектах политической части Минска - особом статусе с внесением оного в Конституцию, а также об амнистии, ничего не упоминается. Правда, в законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (действие которого Рада как раз и продлила осенью прошлого года) упоминается, что он вступает в силу после проведения выборов. Но отсутствие четкой констатации этого момента в плане Расмуссена, а также отсутствие вообще каких-либо упоминаний о внесении изменений в Конституцию, сразу же породило сомнения, что России (не говоря уже о сепаратистах) этот план понравится.

План Расмуссена действительно обеспечивают проведение выборов. Но никак не гарантируют учета российских интересов после них. А также элементарной безопасности тех, кто сотрудничал с сепаратистами, не совершая при этом других уголовных преступлений – таких людей в Донбассе очень много.

Что, собственно, уже чувствуется по реакции российской стороны.

"Киев хочет все и сразу". Реакция Москвы

"Киев же хочет все и сразу. Мы с этим не соглашаемся", - так прокомментировал западные предложения член Совета Федерации Алексей Пушков в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Пушкова, миссию необходимо согласовать с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Если это план, который предполагается на всей территории Донбасса, он не сработает. Миротворцы едут туда устанавливать мир, а не воевать", - напомнил российский сенатор.

По его словам, Москва будет настаивать на введении миротворческой миссии для защиты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы должны двигаться медленно, сначала ввести миротворцев, которые помогут ОБСЕ выполнять их миссию. Киев хочет слишком много и слишком рано", - подытожил Пушков, который ранее возглавлял комитет Госдумы РФ по иностранным делам.

Примерно о том же заявил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь только диалог между Москвой и Киевом", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что данные вопросы необходимо решать совместно с представителями т.н. "ЛНР" и "ДНР".

"Решать такие вопросы, абстрагируясь от позиции представителей непризнанных республик Донбасса, невозможно. Об этом мы говорим постоянно. Но, еще раз повторяю, достижение компромисса возможно только в рамках диалога", — добавил Песков.

Итак, главный посыл представителей России – обговорить детали с сепаратистами. Нетрудно предугадать реакцию Киева на подобное предложение – в Украине множество раз говорили, что прямого диалога с Донецком и Луганском вести не будут. Об этом, кстати, буквально сегодня снова заявил в администрации президента Украины.

Как рассказал замглавы АП Константин Елисеев, для Украины главное – обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами, однако окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия.

"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов - получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", - сказал он.

Вместе с тем замглавы АП напомнил, что для введения миротворцев также необходимо разрешение Украины.

"Принимающая сторона - это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований", - заявил Елисеев.

Особенно проблематичными выглядят переговоры с сепаратистами в свете находящегося на подписи у Порошенко закона о деоккупации Донбасса. "ЛДНР" в нем признаются оккупационными администрациями, следовательно, прямые переговоры с ними априори невозможны.

Это, конечно, знают и в России. Поэтому ответы Пескова и Пушкова в переводе с дипломатического означают, что Москву предложения Расмуссена не устраивают.

"Россия торгуется не спеша"

Так закрыта тема или нет? Похоже, что торговаться в Москве по-прежнему готовы. Хотя и с довольно неуступчивых позиций.

В российских СМИ наряду с осторожным оптимизмом – подвижки в миротворческих обсуждениях налицо – скептически относятся в целом к идеям Расмуссена.

Так, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что план противоречит Минским соглашениям. И не гарантирует "отсутствие репрессий против населения Донбасса" после выхода миротворцев.

Он считает, что Россия не согласится на выход миротворцев к границе при любом формате, предложенном Западом.

Представитель Совета Федерации Константин Косачев не столь категоричен. Он исповедует принцип – "сначала на линию разграничения, а там посмотрим".

"Есть ощущение, что в Европе начинают гораздо более серьезно относиться к нашей изначальной инициативе о том, что миротворцы должны появиться на линии разграничения, а уже в дальнейшем, по мере развития ситуации, по мере того, как будет возникать доверие к этому формату со всех сторон, возможны какие-то дальнейшие шаги", - сказал Косачев в эфире "Россия 24".

"Коммерсант" назвал ситуацию с миротворцами после Мюнхенской конференции "украинским тупиком". Он приводит слова директора европейского центра "Карнеги" Томаша Валашека, который описывает главные опасения Москвы так: при одномоментном предоставлении миротворческой миссии широкого мандата Киев лишится мотивации к выполнению политических пунктов минских соглашений (предоставление Донецку и Луганску особого статуса, проведение там выборов, объявление амнистии и т. д.).

"Проблема в том, что ни одна из сторон конфликта не доверяет другой. Киев также не верит в благие намерения Москвы. Именно поэтому так сложно договариваться о чем-то и реализовывать договоренности", - сказал эксперт.

А бывший посол США в Украине эксперт Brookings Institution Стивен Пайфер сказал "Коммерсанту", что все разговоры об условиях сворачивания американских и европейских санкций носят "чисто гипотетический характер", а реальных предпосылок для отмены ограничений нет. И это понимают в России, поэтому не спеша торгуются с Западом и настаивают на своих вариантах размещения миротворцев.

Все надежды на подвижки в России связывают с прямыми переговорами в формате Волкер-Сурков.

"Существует сдержанная надежда, что в рамках переговорного процесса между специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Волкером и помощником Президента РФ Сурковым сторонам удастся найти компромиссные форматы взаимодействия относительно реализации Минских соглашений, тем более что на суть этих переговоров не могут повлиять украинские представители", - считает Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Тональность российской прессы сдержанная - однозначного "нет" не звучит. Значит пространство для торга открыто, и Суркову с Волкером пока еще есть, что обсуждать.