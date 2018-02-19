Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) после блокады поступлений сырья из временно не подконтрольной Украине зоны увеличил его импорт, в том числе из Российской Федерации, с целью недопущения остановки предприятия.

Об этом говорится в официальном комментарии компании, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", "в связи с повышенным интересом прессы к обеспечению производства ПАО "АМКР" необходимым сырьем".

При этом отмечается, что все предприятия металлургической отрасли Украины, в том числе "ArcelorMittal Кривой Рог", используют в качестве сырья уголь и кокс определенных марок в коксохимическом производстве, агломерации, а также на установках пылеугольного вдувания в доменном производстве. Нестабильность поставок угля несет угрозу производственной деятельности всех предприятий ГМК.

Как уточняется в комментарии, в марте 2017 года "ArcelorMittal Кривой Рог" наряду со многими другими предприятиями отрасли выразило обеспокоенность возможными негативными последствиями блокады железнодорожного сообщения на востоке Украины. Последствием блокады стало прекращение сотрудничества всех предприятий ГМК, в том числе "ArcelorMittal Кривой Рог", с предприятиями-поставщиками угля с оккупированных территорий, работавшими в украинской юрисдикции в полном соответствии с законодательством страны.

"Наше предприятие, как и другие аналогичные производители отрасли, находящиеся на подконтрольной Украине территории, незамедлительно ощутили нехватку углей марок АШ и АС, которые являются критичным сырьем для агломерационного и металлургического производств. Запасы этих сырьевых материалов быстро исчерпывались, и компания была вынуждена нарастить долю импорта этих сырьевых материалов из разных стран. В настоящее время для обеспечения производства "ArcelorMittal Кривой Рог" импортирует уголь и кокс из Польши, Чехии, Казахстана, США, Канады, Колумбии, Австралии, Китая, а также из России", - констатируется в комментарии меткомбината.

В нем приводятся данные Государственной фискальной службы: всего в 2017 году Украина увеличила закупки угля за рубежом почти вдвое по сравнению с 2016-м. Более половины от всего объема пришлись на РФ.

Как сообщала "Страна", ранее в Украине в 3,3 раза упал импорт алмазов, а экспорт, напротив, удвоился.

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