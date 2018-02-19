Арбитраж в Лозанне отказал "Динамо" по иску к ФФУ о техническом поражении в Мариуполе
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) полностью отказал в удовлетворении жалобы ФК "Динамо" (Киев) на решение органов футбольного правосудия Украины о техпоражении за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь 27 августа 2017 года.
Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было доведено сторонам процесса в понедельник.
Техпоражение было засчитано со счетом 0:3. CAS рассматривал данное дело 12 февраля. Свидетелями в процессе выступали президент ФФУ Андрей Павелко, президент "Динамо" Игорь Суркис, представители СБУ.
В решении спортивного арбитража говорится, что :
- Апелляция "Динамо" Киев, отправленная в CAS 8 декабря 2017 года, относительно решения апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года, отклонена.
- Решения апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года подтверждены.
- Все расходы на арбитраж должны быть разделены между сторонами в равных долях.
- Стороны самостоятельно оплачивают юридические расходы, связанные с рассмотрением дела.
- Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
17 августа 2017 года комитет ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.
18 августа стало известно, что юношеская команда "Динамо" (U-19) не поехала на матч в Мариуполь. В "Динамо" пояснили данное решение наличием открытого письма родственников юных футболистов в адрес руководства страны, где они заявляют, что не будут рисковать жизнями своих детей, отправляя их в "зону повышенной террористической угрозы".
26 августа по этой же причине не состоялся матч молодежных команд "Мариуполь U-21" – "Динамо U-21" в турнире дублеров основных составов, а 27 августа не сыграли главные команды "Мариуполя" и "Динамо".
11 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать "Динамо" техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь. 14 ноября 2017 года оно было подтверждено решением Апелляционного комитета ФФУ. После этого киевский клуб обратился в Лозаннский суд.
После 20 туров чемпионата Украины "Динамо" с 42 очками отстает от лидера "Шахтера" на 3 очка. В связи с этим решением CAS ситуация в турнирной таблице не изменится.
Ранее "Страна" сообщала, что ФФУ ответила на жалобы "Динамо" по "мариупольскому делу".
Также "Динамо" жалуется, что ФФУ затягивает сроки рассмотрения "мариупольского дела".