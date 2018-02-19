Представление генпрокурора Украины о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина поступило в парламент.

Об этом сообщил его председатель Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

"Только что получил от генерального прокурора Украины представление на дачу согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест относительно народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича", - написал он.

Спикер также проинформировал, что передал документы на рассмотрение регламентного комитета Верховной Рады.

Фото: facebook.com

В июле 2017 года, Ю.Луценко сообщил, что Евгений Бакулин может стать следующим народным депутатом, в отношении которого он будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко подал в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бакулина.

Также Луценко будет просить Раду снять неприкосновенность с нардепа Бакулина.

По словам генпрокурора, Бакулин является действующим нардепом, но территорию Украины давно не посещал. "Но тем не менее для каких-либо дальнейших шагов – подозрения, объявления в розыск – нам необходимо разрешение Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор уточнил, что представление будет касаться просьбы на привлечение к уголовной ответственности, в частности по статьям "создание организованной преступной группировки" и "расхищение государственных средств".

Е.