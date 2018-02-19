Высший совет правосудия обвиняет министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную систему в связи с решением снять охрану с судов.

Соответствующее заявление было принято на экстренном заседании ВСП в понедельник, передают Украинские Новости.

"Высший совет правосудия категорически не воспринимает заявления об отказе от исполнения функции охраны судов, обнародованные на официальном сайте Министерства внутренних дел", - озвучил заявление заместитель главы совета Вадим Беляневич.

В связи с этим ВСП обвиняет Авакова в давлении на судей.

"Требования в связи с этим к ВСП и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть", - сказано в заявлении совета.

ВСП отмечает, что полиция неоднократно игнорировала заявления совета о вмешательстве и давлении на судей.

При этом ВСП подчеркивает, что, безусловно, осуждает нападение на полицейских 15 февраля у здания Соломенского райсуда Киева. Совет правосудия призывает МВД немедленно возобновить охрану судов, учитывая необходимость обеспечения безопасности участников судебного процесса.

Ранее Аваков призвал Кабинет Министров отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

Как сообщала "Страна", Высший совет правосудия ликвидировал суды в Крыму и неподконтрольной части Донбасса.