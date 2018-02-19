Временного поверенного в делах Украины в Москве Руслана Нимчинского вызвали в МИД России, где ему заявили протест после погрома здания Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

"Было отмечено, что распоясавшиеся молодчики при бездействии полицейских, которые выступили в качестве пассивных статистов, били стекла, разрисовывали оскорбительными надписями стены, оскверняли государственные символы России, наносили другой материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Нападение на здание Россотрудничества в Киеве в России назвали очередным проявлением "набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка".

"Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в Российском центре науки и культуры произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру", - подчеркнули в МИДе.

Как сообщала "Страна", Министерство также направило ноты протеста в МИД Украины после произошедшего.

"Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", - отметили в ведомстве.

Напомним также, что у Порошенко также прокомментировали погромы здания Россотрудничества в Киеве.