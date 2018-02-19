В 2017 году Украина закупала колбасу только в Европе на сумму 3,3 млн. долларов. Самые большие поставки были из Испании. Экспорт этого продукта составил 1,1 млн. долларов, в основном страны СНГ.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины,

В частности, в январе-декабре 2017 года Украина импортировала колбасы и аналогичных изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови, а также готовых пищевых продуктов, изготовленных на их основе на 3 млн 328,5 тыс. долларов. При этом импорт осуществлялся только из Европы.

Среди стран, у которых Украина закупала больше всего колбасы, лидером стала Испания, из которой мы импортировали колбасы на 1 млн 360,6 тыс. долларов. Также много колбасы мы закупали у Италии - на 517,9 тыс. долларов; Германии - на 506,3 тыс. долларов; Польши - на 462,6 тыс. долларов;

Франции - на 251,7 тыс. долларов; Чехии - на 124,9 тыс. долларов.

При этом, Украина экспортировала колбасы на 1 млн 108,1 тыс. долларов. В страны СНГ - на 513,9 тыс. долларов, больше всего в Азербайджан и Молдову - на 268,2 тыс. долларов и 242,3 тыс. долларов соответственно.

При этом в Россию Украина экспортировала колбасы на 3,4 тыс. долларов. Импорт из РФ не осуществлялся.

В Европу Украина экспортировала этого вида товара на 44,3 тыс. долларов.

Значительную долю экспорта также заняла Азия, в которую было экспортировано колбасы на 388,7 тыс. долларов. Лидером стала Грузия, куда мы экспортировали колбасы на - 346,9 тыс. долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что мужчина пытался провезти в Крым 20 кг украинской колбасы и сыра, примотав их скотчем к телу.

Также в Госпотребслужбе рассказали, что опаснее всего покупать в продуктовых сетях столицы.