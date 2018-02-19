19 февраля в городе Сквира Киевской области на предприятии ООО "Сквирский комбинат хлебопродуктов" в зерновой бункер упал рабочий и погиб от удушья.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС Киевской области.

"В 11:26 поступило сообщение, что на производстве на улице Киевская в зерновой бункер железнодорожной отгрузки поточной линии объемом ориентировочно 25 тонн упал 41-летний мужчина, аппаратчик обработки зерна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП выехали спасатели, однако рабочего спасти не удалось. "С помощью веревки тело погибшего достали из бункера и передали медработникам. Они констатировали смерть человека вследствие асфиксии (удушение зерном кукурузы)", – рассказали в ГосЧС.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.

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