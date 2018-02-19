Младший брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко, который отдыхает с супругой Хейден Панеттьери на пляжах Барбадоса, изобрел удобный способ транспортировки дочери Кайи-Евдокии, замотанной в полотенце вместо люльки. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Издание восторгается силой боксера, который одной рукой несет в полотенце свою 3-летнюю дочурку. Создается впечатление, что спортивному папе это совершенно не трудно.

А вы пробовали одной рукой поднять 3-летнего ребенка? Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, семья Кличко уже несколько дней отдыхает на Барбадосе. Здесь они отпраздновали День святого Валентина. Во время отдыха Кличко играл с дочерью, загорал, занимался дайвингом. Также семейство каталось на яхте.