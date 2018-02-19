Со счета украинца оператор "Киевстар" списал 3800 грн за услугу "Роуминг в самолетах", которую ппользователь, по его словам, не заказывал: к услуге смартфон подключился автоматически. Оператор так и не согласился вернуть списанные деньги.

Досадный случай сооснователь 4City Александр Довгопол описал в Facebook. На высоте 10 км ему пришло SMS-сообщение, информирующее об услуге "Роуминг в самолетах" от «Киевстар» с довольно дорогостоящими тарифами: исходящие звонки — 150 грн/мин, входящие звонки — 150 грн/мин, исходящие SMS — 15 грн, GPRS — 20 грн за 50 КБ.

В тот же момент, по словам Александра, на его смартфоне загорелся значок EDGE и начали обновляться мессенджеры. "Заподозрив, чем это пахнет, тут же вырубил телефон, но не помогло: по прилету обнаружил на счету минус 3800 грн! Стоит ли говорить, что я о такой услуге даже не слышал, не то что не заказывал", — пишет абонент.

Услуги "Роуминг в самолетах" у "Киевстара" Александр не нашел — ни на сайте, ни в кабинете пользователя. Поиск в Google также не дал информации о такой услуге.

Фото: facebook.com/chikibomboni

Услуга с такими ценами обнаружилась в FAQ на странице роуминга от "Киевстар" и позиционируется, как все тот же роуминг, но при потреблении "вне суши", пишет AIN.UA. В теле самой услуги сообщается: "Под роумингом вне суши следует понимать связь на авиа- и морском транспорте, а также спутниковую связь". Однако по словам юриста Александра Ярецкого, юридически такая формулировка не относится к путешествиям по воздуху — только на воде.

В "Киевстаре" подтвердили, что данная услуга "предоставление мобильной связи "в воздухе" или "на воде" является частью услуги "Роуминг". Регистрация SIM-карты абонента в роуминге происходит автоматически при условии, что на борту самолета либо корабля есть сеть зарубежного мобильного оператора. После регистрации на мобильный телефон приходит SMS-cообщение с информацией о тарифах на услугу.

"Тарифы на мобильную связь "в воздухе" или "на воде" устанавливаются зарубежными компаниями-провайдерами. Зарубежные телеком-операторы, предоставляющие связь в воздухе, применяют сложные, высокотехнологичные решения для обеспечения безопасности перелетов и предупреждения возможных помех со стороны мобильного оборудования клиентов. Поэтому тарифы высокие", — комментируют в "Киевстаре".

Роуминг в самолете доступен для абонентов в том случае, если на борту установлено специальное оборудование зарубежного мобильного оператора. Среди авиакомпаний, на рейсах которых установлено такое оборудование, Air France, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines и другие. "О наличии такого оборудования и возможности использовать мобильную связь на борту рейса следует уточнять у сотрудников авиакомпании, услугами которой абонент планирует воспользоваться", — пояснили в "Киевстаре".

В компании уверяют, что данная услуга доступна абонентам оператора более 10 лет. Однако она является нишевой, и ею пользуется небольшое количество абонентов "Киевстар" (точное число редакции не назвали). "Для них важно постоянно оставаться на связи, в том числе и во время длительных авиаперелетов", — подчеркнула спикер "Киевстар" Ирина Леличенко.

Александр Довгопол позже сообщил, что "Киевстар" ответил на его претензии. "Если коротко: ничего не вернем, надо было читать правила предоставления услуг. При этом читать эти правила нужно было на сайтах неких операторов OnAir и Aeromobile (видимо, это те ребята, которые технически обеспечивают интернет в самолете)", - пишет Александр в Facebook и приводит ответ оператора.

Фото: facebook.com/chikibomboni

О том, что "абонент не прав", написал и президент "Киевстар" Петр Чернышов в комментариях к посту.

"Незнание не освобождает от ответственности. Поэтому, если абонент не планирует использовать мобильный интернет в роуминге, "Киевстар" рекомендует его попросту отключить услугу передачи данных в настройках телефона. "Во время полета в самолете мы рекомендуем переводить телефон в авиарежим, а в настройках мобильного телефона устанавливать обновления мобильных приложений через Wi-Fi, что позволит избежать автоматического обновления программ через мобильный интернет", — комментируют у оператора.

Ранее "Страна" сообщала, что мобильного оператора Lifecell оштрафовали за "посекундную" тарификацию.

Также украинский мобильный оператор насильно подключает клиентов к платным услугам.