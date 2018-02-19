Официальный представитель администрации Липецкой области сказал, что заявление генерального директора украинской кондитерской корпорации Roshen в Липецке абсолютно неконструктивно. Ранее генеральный директор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский сообщил, что предпочитает "сгноить" активы украинской компании в Липецкой области, если их не купят за сумму не менее чем $200 млн.

"Заявление генерального директора украинской кондитерской корпорации Roshen о "сгнивании" активов компании Roshen в Липецке, о позиции ее владельцев по принципу "так не достайся никому" абсолютно неконструктивны и в комментариях не нуждаются", - рассказал представитель изданию RNS.

Напомним, что ранее компания Порошенко завершила консервацию завода и торгового дома в Липецке.

Как сообщала "Страна", в России продлили арест Липецкой фабрики Петра Порошенко до весны.

Ранее спикер Совета Федерации уверена, что Roshen в Липецке закрыли не из-за политики.