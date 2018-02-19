Завтра, 20 февраля, в Одессе состоится прощание с заслуженным тренером по гребле на каноэ Вячеславом Сорокиным, который скончался на 79-ом году жизни, передает "Думская".

Вячеслав Сорокин был заслуженным тренером СССР (1978), заслуженным тренером Молдавской ССР (1978), заслуженным тренером Украины (2006), мастером спорта СССР (1963).

Среди воспитанников титулованного тренера по гребле на байдарках и каноэ - двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Юрий Чебан, олимпийский чемпион Сергей Петренко.



Вячеслав Михайлович начал заниматься греблей по специализации "каноэ" в 1958 году. Тренерскую карьеру начал с 1961 года, еще будучи студентом.

Фото: dumskaya.net

Церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Сорокиным состоится 20 февраля, в 10:00, по адресу: Фонтанская дорога, 16/3.

Как сообщала "Страна", ранее сборная Италии по футболу получила временного тренера на матчи с Аргентиной и Англией.

Ранее мы писали, что бывший тренер испанской "Севильи" вылечился от рака.