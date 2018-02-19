Киевские власти займутся проверкой перевозчиков на городских автобусных маршрутах, после резонансного ДТП с двумя маршрутками. Об этом сообщает "Укринформ".

Как заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, уже осуществили 22 проверки маршрутных такси и по результатам расторгнут договоры с четырьмя перевозчиками.

"Начиная с 14 февраля мы успели проверить двух перевозчиков, но я думаю, что в течение трех недель мы проверим всех перевозчиков города Киева и доложим о результатах этих проверок", - сказал Симонов.

В то же время Симонов добавил, что городские власти ежегодно обновляет общественный транспорт.

"На данный момент около 60% маршрутов в столице работает в таксомоторном режиме. По рекомендации Всемирного банка мы хотим сделать, чтобы только 30% остались в таксомоторном режиме, это касается маршрутов частного сектора. Но мы понимаем, что это нужно делать за счет приобретения нового подвижного состава, мы и делаем и ежегодно мы увеличиваем количество больших автобусов и уменьшаем количество таксомоторных маршрутов", - сказал он.

Как сообщала "Страна", у Кличко объявили конкурс для автобусных перевозчиков на 39 маршрутов.

Напомним также, что в Киеве и области продолжает дорожать проезд в маршрутках.