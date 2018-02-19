Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев считает неприемлемыми погромы офиса Россотрудничества на Подоле в Киеве 18 февраля.

Об этом Елисеев сообщил в эфире программы "Радио Свобода" "Ваша Свобода".

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российские территории", - сказал он.

Елисеев отметил, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире. "Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А это, что происходит, - не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками должны понести соответствующее наказание", - добавил представитель Администрации президента.

Ранее "Страна" сообщала, что ОБСЕ представила отчет о нападении националистов на российские объекты в Киеве.

Также лидер ОУН Коханивский обещает дальнейшие погромы российских объектов в Киеве.

18 февраля 2018 года группа активистов добровольческого движения "ОУН" и ряда других националистических организаций забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве флаг РФ и сожгли его.

В Россотрудничестве назвали провокацией нападение националистов на киевский офис агентства, но речи о закрытии представительства пока не идет.