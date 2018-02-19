Под Киевом правоохранители разоблачили схему "отжима" квартир у одиноких пенсионеров. Задержаны трое участников организованной преступной группы "черных риелторов", отбирающих имущество у стариков, которые уже успели присвоить 2 квартиры, принадлежащие пожилой киевлянке и жителю Борисполя.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По словам начальника областной полиции Дмитрия Ценова, с начала 2017 года злоумышленники подыскивали одиноких пенсионеров, в случае исчезновения которых, никто ничего не заподозрит.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Псевдоблаготворители входили в доверие к стариками, поили их неустановленными веществами и алкоголем, после чего обманом заставляли отдавать документы и ставить подписи под доверенностями на квартиры. Для предотвращения срыва сделок на право завладения квартирами, аферисты похищали пожилых людей и незаконно удерживали в соседней Черниговской области", - рассказал он.

Подозреваемыми оказались жители Бориспольского района Киевской области. Среди них двое мужчин 31 и 36 лет и женщина 50 лет.

Во время проведения санкционированных обысков в их домовладениях изъяты документы, подтверждающие факты незаконного завладения правами на недвижимое имущество.

Установлено два факта, когда у пенсионеров отобрали квартиры. Следственным управлением полиции Киевской области проводится досудебное расследование. Возбуждены уголовные производства по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и статья 190 (Мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна", в Киеве супруги-мошенники пытались продать чужую квартиру по фальшивым документам.

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