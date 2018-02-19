Бюджетные организации Киева к 1 февраля 2018 года задолжали 278,3 миллиона гривен за теплоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Наибольшие долги за отопление накопили учебные заведения и силовые структуры. Четыре учреждения имеют долг более 1 млн гривен.

"Среди вузов критическая ситуация у Национального транспортного университета (долг 4,2 миллиона гривен), Киевского регионального высшего профессионального училища строительства (2,3 миллиона гривен) и Киевского Национального лингвистического университета (2,1 миллиона гривен), - говорится в сообщении.

Главное территориальное управление юстиции в Киеве не оплатило почти 577 тысяч гривен за потребленное тепло, Главное управление МВД – 425 тысяч гривен, а Департамент патрульной полиции – 273 тысячи гривен.

"Также среди крупнейших должников-бюджетников – дом отдыха Государственного управления делами "Конча-Заспа". Его задолженность на 1 февраля составляет 701,8 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

В "Киевэнерго" отметили, что долги клиентов за тепло приводят к росту долга за газ.

По состоянию на 1 февраля энергокомпания задолжала газопоставщикам 4,4 миллиарда гривен. При этом отмечается, что долг Киева перед "Киевэнерго" достиг 5,2 миллиарда гривен.

Фото: kyivenergo.ua

Ранее "Страна" сообщала, что долг столицы за электроэнергию достиг 807 млн гривен, - Киевэнерго.

Также в "Киевэнерго" назвали районы, которые злостно не платят за тепло и воду.