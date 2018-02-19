Под Киевом банда с гранатой на авто с "евробляхами" пыталась ограбить АЗС
В поселке Иванков Киевской области сегодня на рассвете несколько злоумышленников пытались ограбить АЗС, угрожая гранатой. Об этом сообщает пресс-служба полиции
Около 6:00 неизвестные постучали в окошко диспетчера и, угрожая гранатой, требовали выручку.
59-летний дежурный нажал тревожную кнопку и нападавшие скрылись.
Спустя два часа их задержали в селе Шпили. Около местного бара патрульные заметили машину с иностранными номерами, похожую на разыскиваемую. Трое подозреваемых находились внутри заведения.
Оказывать сопротивление правоохранителям они не успели. Как выяснилось, все задержанные жители пригорода столицы в возрасте 26-23 лет.
Во время обыска полиция изъяла гранату РГД-5 и запал. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото: kv.npu.gov.ua
Напомним, накануне в селе под Киевом три человека пострадали от взрыва гранаты.
Также недавно в Киеве чиновник нашел на авто растяжку с гранатой, когда чистил лобовое стекло от снега.