В поселке Иванков Киевской области сегодня на рассвете несколько злоумышленников пытались ограбить АЗС, угрожая гранатой. Об этом сообщает пресс-служба полиции

Около 6:00 неизвестные постучали в окошко диспетчера и, угрожая гранатой, требовали выручку.

59-летний дежурный нажал тревожную кнопку и нападавшие скрылись.

Спустя два часа их задержали в селе Шпили. Около местного бара патрульные заметили машину с иностранными номерами, похожую на разыскиваемую. Трое подозреваемых находились внутри заведения.

Оказывать сопротивление правоохранителям они не успели. Как выяснилось, все задержанные жители пригорода столицы в возрасте 26-23 лет.

Во время обыска полиция изъяла гранату РГД-5 и запал. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, накануне в селе под Киевом три человека пострадали от взрыва гранаты.

Также недавно в Киеве чиновник нашел на авто растяжку с гранатой, когда чистил лобовое стекло от снега.