Во вторник по Московскому мосту ограничат проезд. График движения
Завтра, 20 февраля, в Киеве будет ограничено движение транспорта по Московскому мосту через реку Днепр и мост через реку Десенка.
Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".
В частности, ограничение в связи с ремонтными работами будет действовать: с 10:00 до 15:00 в направлении жилого массива Троещина, а также с 15:00 до 20:00 в направлении станции метро "Петровка".
Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве второй день подряд ограничивают проезд по Московскому мосту.
Также мы писали о том, что в Киеве на Московском мосту столкнулись четыре автомобиля и троллейбус, образовалась пробка.
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