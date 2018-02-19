В понедельник, 19 февраля, Шевченковский районный суд Киева остался без охраны как, собственно, ранее и предупреждал министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом на экстренном заседании Высшего совета правосудия председатель Игорь Бенедисюк, передает LIGA.net.

"19 февраля 2018 года с утра примерно в 9:30 бойцы Национальной гвардии, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского суда Киева без уведомления причин такого поступка. Таким образом, Шевченковский районный суд остался без охраны. Руководство Шевченковского районного суда не было уведомлено о снятии охраны, а также о причинах и сроках, в течение которых охрана помещения суда не будет осуществляться", - заявил Бенедисюк.

Бенедисюк подчеркнул, что в здании этого суда неоднократно возникали конфликтные ситуации, также там находится много резонансных производств, поэтому вопрос с его охраной нужно решать немедленно.

Отметим, что именно Шевченковский суд сейчас рассматривает, например, резонансное дело об убийстве Олеся Бузины. На первый суд на прошлой неделе уже приходили радикалы С-14, которые окружили суд и жгли файеры.

Также недавно Шевченковский суд столицы отпустил на поруки добровольца батальона "Донбасс" Александра Федорченко, который 15 февраля стрелял у Соломенского райсуда Киева, где выбирали меру пресечения мэру Одессу Геннадия Труханова. Федорченко отпустили на поруки нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.