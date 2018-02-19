К открытому обращению к Петру Порошенко и другим представителям власти с призывом остановить цензуру в стране присоединились уже более 60 представителей СМИ. Открытое обращение от СМИ опубликовано на сайте "Эра-медиа".

Журналисты просят также прекратить шантаж редакций со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который они считают началом сворачивания свободы слова в Украине.

"Фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и т. д.", - говорится в обращении.

Из крупных СМИ, его подписали журналисты "Страны", "Эра-Медиа", "Интера", "Вестей", ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Эра-ФМ", UA|TV и других СМИ.

Напомним, что в Human Rights Watch считают, что в Украине подрывают основные свободы граждан.

Только из последних скандалов напомним про захват офиса "Вестей", эмиграцию главреда "Страны" Игоря Гужвы, давление на ZIK и блокаду Newsone.