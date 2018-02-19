В Украине все овощи из борщевого набора за год подорожали в среднем на 35%.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперты ассоциации проанализировали рост стоимости овощной корзины в Украине за год, то есть сравнили цену на овощи борщевого набора на конец января 2018 и января 2017 года.

В овощною корзину вошли свекла, капуста, картофель, морковь и лук, купленные по килограмму.

Свекла является безусловным чемпионом по удорожанию - 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук на 24%, капуста на 22%, а картофель - всего на 5%. По сравнению с прошлым годом свекла прибавил в цене 3 грн. за килограмм, морковь - 2,8 грн., лук - 1,1 грн., капуста - 0,9 грн., а картофель - 0,3 грн. На конец января килограмм свеклы можно купить было в среднем за 7,1 грн. за килограмм, моркови - по 7,2 грн., лука - по 5,7 грн., капусты - по 5,0 грн., и картофеля - по 6,4 грн.

Если в целом оценить стоимость овощного корзины, то в января 2018 года он составлял 31,4 грн., тогда как год назад его стоимость составляла 23,3 грн. То есть за год овощная корзина подорожала на 8,1 грн. или на 25%.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине за год в три раза выросла цена борщевого набора.

Также в Украине за неделю резко подорожал борщ без мяса.