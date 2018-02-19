Сегодня, 19 февраля, около 12:30 в Никополе прогремел взрыв, его звуки были слышны во всех частях города. До того, как стало известно, что грохот вызвал полет боевого самолета МиГ-29 ВСУ, в соцсетях началось живое обсуждение непонятных звуков, нарушивших тишину. Об этом сообщает "Информатор".

Судя по комментариям в соцсетях, громкий звук был похож на взрыв. В соцсетях поднялась паника, люди не имея информации от официальных лиц обмениваются предположениями и делились впечатлениями. Большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что громкий звук - это звуковая волна от реактивного самолета.

Некоторые жители Никополя написали о том, что сразу после взрыва поднялась туча дыма, другие утверждали, что начались военные учения.

Взрыв услышали никопольчане и жители близлежащих сел: Покровского, Алексеевки, Красногригорьевки и даже Марганца.

В квартирах и домах дрожали стекла, в машинах припаркованных на улицах города, сработала сигнализация.

Юрий Бабинин в соцсетях пишет: "Перезвонил только что за Запорожскую АЭС - заверили, что у них все в порядке. Тоже считают, что мог быть самолет".

Алекс Яланский вспоминает: "В 1976 году ночью тоже хлопнуло, в результате - начиная с ресторана "Волна" и дальше, ни в одном магазине не осталось целого витринного стекла".

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета спустя полтора часа предоставили официальную информацию.

"Громкий звук, похожий на хлопок или на взрыв, который было слышно во всех частях города и района, вызвал боевой самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Самолет пролетел над территорией нашего города, жизнь и здоровье жителей в безопасности", - сообщили в ГосЧС.

Секретарь пресс-службы полиции Наталья Булатецкая также успокоила и заверила горожан, что повода для беспокойства нет, в Никополе все спокойно, взрывов не было.

Как сообщала "Страна", ранее в Никополе от взрыва у гаражей пострадал депутат.

Напомним также, что у постояльца отеля в Никополе нашли целый арсенал оружия из АТО.