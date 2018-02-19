Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд Киева об аресте имущества мэра Одессы Геннадия Труханова, который подозревается в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением при приобретении и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

"Страна" составила перечень имущества одесского градоначальника, которое могут арестовать по ходатайству антикоррупционеров.

Согласно е-декларации, Труханов имеет недвижимое имущество, денежные средства, часы и акции.

Так, он владеет третью частного дома в Одессе, площадью 252 кв.м, который на 70% принадлежит его матери - Марии Трухановой.

Кроме того, на Труханова записана квартира площадью 131 кв. м в Одессе. Вся прочая недвижимость в декларации Труханова - частный дом в 45 квадратов, два участка земли в 681 кв метр и 26970 кв метров зарегистрированы на мать мэра.

Мэр Одессы также задекларировал пять пар механических наручных часов элитных торговых марок: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet, A. Lange & Sohne.

Труханов также владеет 292 754 акций Одесского нефтеперерабатывающего завода на сумму 79 044 гривен.

За прошлый год мэр Одессы задекларировал 68407 гривен зарплаты полученной на основном месте работы: Одесский исполком. Помимо прочего, градоначальник задекларировал наличкой 65000 гривен и 130600 долларов, 262,4 тыс гривен и 2,5 тыс долларов на счетах в банках "Марфин" и "Пивденный".

Как сообщала "Страна", САП просит суд отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

14 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали в Международном аэропорту "Борисполь" Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Руководитель САП Назар Холодницкий, говоря о фабуле дела, рассказал, что Фонд госимущества Украины в 2015-2016 годах продал целостный имущественный комплекс заводу "Краян" на открытых торгах за 11,5 млн грн. Через некоторое время Одесский горсовет купил этот комплекс уже за 185 млн грн, при этом не весь комплекс, а только половину помещений.

Уголовное производство было открыто 2 ноября 2016 года по факту завладения средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).