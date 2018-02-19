Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня заявил, что собирается снять охрану судов Нацполицией и Нацгвардией.

Причина в том, что суд отпустил на поруки мужчину, ранившего полицейского во время охраны Соломенского районного суда Киева.

Свою угрозу Аваков привел в исполнение в тот же день - оставил без охраны Шевченковский суд столицы, который и отпустил стрелявшего радикала.

Соцсети отреагировали на шантаж министра.

Стрельба в суде над Трухановым

В Киеве под зданием Соломенского суда, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, 15 февраля подстрелили спецназовца.

Ситуация обострилась после того как националисты (Нацкорпус и С14) начали потасовку с группой поддержки Труханова, после чего вмешалась полиция. Затем начались столкновения уже полиции с националистами.

Свидетели рассказали, что националисты, которые стояли под судом, начали стрелять, и рикошетом задело одного сотрудника правоохранительных органов. Были задержаны около 30 радикалов.

17 февраля судья Шевченковского райсуда отпустила стрелявшего Александра Федорченко на поруки депутатов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

Отметим, что накануе один из радикалов искромсал ножом 13 машин под зданием Соломенского суда - как бы в отместку за решение по Труханову.

Интересно, что у националиста, который ранил полицейского, изъяли наградной пистолет, выданный... самим министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Он получил оружие как участник АТО в составе одного из добровольческих батальонов МВД.

Сейчас, по данным журналистов, он является бойцом так называемых "Национальных дружин".

Кроме наградного пистолета, у задержанных за беспорядки изъяли два травматических ствола, две телескопические дубинки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

"Пули попали в полицейского рикошетом"

Депутаты, отбившие радикала в суде, считают его героем.

Нардеп Егор Соболев рассказал, что задержанный стрелок - это член так называемого "Внутреннего корпуса батальона "Донбасс" Александр Федорченко, который "прошел все ужасы Иловайского котла, подбил два танка и БМП боевиков"

Соболев заявил, что "донбассовец" не целился в правоохранителя. Соратники Федорченко тоже говорят, что пули попали в полицейского рикошетом.

"После того, как возле суда сотрудники спецназа начали бить героя, он вытащил наградной пистолет и дважды выстрелил в асфальт. Потом его отвезли. А вот Труханов вместе с охранными фирмами уже на свободе", - заявил Соболев.

В то же время начальник департамента Патрульной полиции Евгений Жуков заявил, что в полицейского стреляли два раза, и рикошет здесь не причем. Другие правоохранители также получили травмы различной степени тяжести. Были задержаны около 30 нарушителей и нападавших.

"Пусть охраняют себя сами"

После мягкого решения суда глава МВД Арсен Аваков написал гневный пост в Facebook: "Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение, обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования.

Я требую:

- от высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия судьи.



- от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому.

С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов.

В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!"

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассчитывает, что решение суда будет опротестовано. Его заявление опубликовано на Facebook-странице Нацполиции.

"Мы надеемся, что прокуратура обратится в апелляцию с протестом на такое решение суда. Все правоохранительные органы должны консолидированно и последовательно выполнять нормы закона, как бы сложно это ни было. Только тогда в обществе воцарится порядок", - говорится в заявлении.

Также в Нацполиции сообщили, что за прошлый год были ранены почти 1,5 тысячи полицейских.

Народный депутат Антон Геращенко, близкий к Авакову, также выразил возмущение решением судьи: "Решение судьи Светлицкой об отпуске на поруки человека, стрелявшего в полицейского, открывает прекрасные возможности для стрельбы как в полицейских, так и в судей и в других граждан".

"Судью бы просто сожгли"

Многие блогеры считают, что вина за случившуюся стрельбу лежит на самой власти.

Так, юрист Андрей Портнов напомнил о том, что все это результат судебной реформы:

"Министр внутренних дел потребовал наказать судью за недостаточную меру пресечения в отношении радикала, ранившего полицейского. А я вообще не понял, в чем тут проблема и почему не было такой же реакции, когда радикалы катали судей в мусорных баках, угрожали убийствами, подвергали насилию, следили, сжигали автомобили и разрушали залы судебных заседаний.

Также непонятно потому, что решение суда - это прямой результат судебной реформы, которую именно Народный Фронт вместе со своей коалицией провел вместе с люстрацией, обновлением, переаттестацией, ликвидацией плохих судов и созданием хороших, внесением более 50 раз изменений в УПК, формированием новых ВРП и ВККС и торжественным пафосом.

А еще непонятно, что вообще плохого, что суд отпустил радикала за ранение полицейского. Ведь именно за то, что раньше судьи арестовывали радикалов, вы преследуете их все последние четыре года. Увольняете, инициируете уголовные преследования и публично оскорбляете. Да и сами радикалы - созданное именно вашей властью и поощряемое вашими правоохранительными органами явление.

Ну и напоследок - ранили полицейского из наградного оружия, выданного специальным приказом министра внутренних дел. Поэтому, ничего плохого не вижу в этом происшествии. Вот убьют, тогда и приходите".

Криминальный журналист Владимир Бойко напомнил, что другие активисты разбили автомобили судей топором, однако это прошло мимо внимания министра:

"Непонятно, почему Аваков решил, что судья Шевченковского райсуда удовлетворит ходатайство об аресте "общественного активиста" после того, как судьям Соломенского райсуда другой "общественный активист" разбил топором автомобили?

Более того, возмущаясь постановлением судьи Шевченковского райсуда, Аваков не рассказывает, чтобы с этим судьей сделали члены созданной Аваковым "Национальной дружины", если бы судья отправил в СИЗО владельца наградного оружия, подаренной министром внутренних дел за заслуги перед Гришин-Семенченко - и его бы живьем сожгли. А другим судьям Шевченковского райсуда орлы Авакова разбили бы автомобили.

Поэтому ради чего судьи должны рисковать своей жизнью, здоровьем и имуществом? Ради наказания в интересах Авакова людей, которым Аваков раздает наградное оружие?"

Журналист Руслан Бизяев считает произошедшее закономерным последствием: "Ой лишенько. " Менты-не люди". А спустя четыре года с реактивной скоростью прилетел бумеранг. А нас то за шо????"

Член Высшего совета правосудия, куда хочет обратиться Аваков, Алла Лесько, считает, что министр осуществляет давление на судебную систему:

"Интересно, не получил ли подозреваемый оружие, из которого был произведен выстрел, в качестве наградного от МВД? Хотя, наверное, здесь важно совсем не это, а демонстрация еще одного рычага влияния на судебную ветвь власти..."