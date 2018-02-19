Оболонский суд Киева допросит президента Петра Порошенко как свидетеля по делу о госизмене экс-главы государства Виктора Януковича 21 февраля. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

"Допрос запланирован на 21 февраля", – сказал он.

Кроме того, добавил Кравченко, на этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Ранее Петр Порошенко заявил о намерениях участвовать в процессе по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства в 2014 году.

"Впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает, но это дело каждого из нас. Мы должны пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц не было никаких зацепок в европейских судах", - сказал он на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

Также мы рассказывали о том, как 15 февраля секретарь СНБО Александр Турчинов давал показания по делу Януковича.