Последний день работы Мюнхенской конференции по безопасности был почти полностью посвящен ситуации на Ближнем Востоке, передает "Радио Свобода".

Американские сенаторы пытались заверить европейцев, что с приходом новой администрации основы трансатлантического сотрудничества останутся неизменными.

Премьер-министр Израиля выступая в воскресенье, 18 февраля, продемонстрировал привезенные им обломки иранского беспилотника. Дрон был запущен в начале месяца с территории Сирии и сбит Израилем, подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Во время выступления Нетаньяху в Банкетном зале гостиницы "Баварский двор" было ощущение приближающейся новой войны, отмечает Deutsche Welle. Нетаньяху угрожал Ирану, обвиняя его в желании изменить статус-кво на Ближнем Востоке, используя при этом Сирию как плацдарм. Глава правительства Израиля дал понять, что его страна готова к широкому применению силы.

Напомним, США и Европа объединились для новой ядерной сделки с Ираном.

Еще мы писали, как в конце прошлого года в Израиле прошел "Марш позора" против Нетаньяху.