Правительственная армия Сирии планирует войти в контролируемый курдами Африн, бои за который ведет турецкая армия. О наличии соглашения с Дамаском подтвердил представитель курдских властей. Об этом сообщает РБК.

Таким образом Дамаск введет войска на территорию Африна для "отражения наступления Турции".

По словам советника правительства Африна Бадрана Чия Курда, армейские войска Дамаска будут развернуты вдоль некоторых пограничных с Турцией территорий.

"Войска могут войти в регион в ближайшие два дня", - сказал Курд.

Ранее о договоренности курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) и сирийского правительства со ссылкой на собственные источники сообщал телеканал Al-Mayadeen.

Такая договоренность между сторонами, по данным собеседников телеканала, была достигнута после переговоров.

При этом о том, что "не за горами" ввод сирийских войск в Африн ранее заявлял замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, напоминали источники Al-Mayadeen. Курдские формирования, в свою очередь, помощь Дамаска воспринимают как "защиту региона" от Анкары.

Напомним, ранее сирийские курды обвинили Россию в одобрении турецкой военной операции.

Ранее президент Эрдоган заявил, что операция против курдов в Сирии будет быстрой.