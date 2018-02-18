План по урегулированию ситуации на Донбассе, который предложил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не заработает, если будет реализовываться на условиях Киева. Об этом сообщает DW.

"Киев же хочет все и сразу. Мы с этим не соглашаемся", - сказал член Совета Федерации Федерального собрания России Алексей Пушков в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Пушкова, миссию необходимо согласовать с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Если это план, который предполагается на всей территории Донбасса, он не сработает. Миротворцы едут туда устанавливать мир, а не воевать", - напомнил российский сенатор.

По его словам, Москва будет настаивать на введении миротворческой миссии для защиты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы должны двигаться медленно, сначала ввести миротворцев, которые помогут ОБСЕ выполнять их миссию. Киев хочет слишком много и слишком рано", - подытожил Пушков, который ранее возглавлял комитет Госдумы РФ по иностранным делам.

Напомним, в докладе бывшего генсека НАТО, а ныне советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фога Расмуссена говорится, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН должна отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев и полицейских.

Как сообщала "Страна", план предусматривает участие в составе миссии "голубых касок" военных из стран, не входящих в НАТО, таких как Швеция, или других государств, имеющих опыт миротворческих операций, как Бразилия.