Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл второе золото Пхёнчхана-2018, победив в масс-старте. 29-летний спортсмен стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Об этом сообщает УНН.

За золотую награду дисциплины шла отчаянная борьба на финише между французом Мартеном Фуркадом и немцем Шемпп. Имя победителя было определено только с помощью фотофиниша. Им стал француз (2 промаха), немец выиграл "серебро" (1).

В борьбе за "бронзу" первым к финишу добрался норвежец Эмиль Эгле Свендсен (2) +11,2 секунды.

Примечательно, что украинцы в данных гонках участия не принимали.

Добавим также, для Фуркада выигранное "золото" стало вторым на Играх в Пхенчхан и четвертым в карьере.

Как сообщала "Страна", Мартен Фуркад победил в биатлонном спринте в Чехии, украинец Сергей Семенов - седьмой.

Напомним также, что "Страна" публиковала список всех медалей девятого дня Олимпиады 2018. 18 февраля, разыграны 6 комплектов наград.