В воскресенье, 18 февраля, радикалы из сектора Газа выпустили ракету по территории еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Военные сообщили, что ракета была запущена по южным районам Израиля из сектора Газа.

Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдерот в непосредственной близости от сектора Газа.

О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.

Это уже вторая ракета, выпущенная по Израилю за сутки. В предыдущий раз Израиль подвергался обстрелу с территории сектора Газа в субботу вечером. В результате этого четверо военнослужащих были ранены. В субботу и воскресенье утром истребители ВВС Израиля поразили 18 целей ХАМАС на территории приморского палестинского анклава.

Как сообщала "Страна", Пентагон оснастит эсминцы-невидимки новыми ракетными комплексами.

Ранее "Страна" также писала, что Израиль сооружает на границе сектора Газа подземную стену против ХАМАС.