В Закарпатской области на выезде из села Малое Березное произошло ДТП, в котором автомобиль вылетел на железнодорожное полотно. Как сообщает сайт Mukachevo.net, авария произошла примерно в 16.00 18 февраля.

Как рассказали свидетели аварии, на дороге не разминулись два автомобиля. По предварительным данным, на одной полосе стоял знак ремонта. Подъезжая к нему, машина должна была предоставить движение встречной, а потом выезжать сама, но не сделала этого.

Так, избегая столкновения другое авто с людьми вылетело в пропасть прямо на железнодорожные пути.

Фото: mukachevo.net

Не обошлось без пострадавших. На место была вызвана скорая помощь, которая забрала нескольких травмированных, еще некоторых подсадили в автомобили, которые проезжали рядом.

Авто из колеи сразу столкнули, ведь приближался поезд.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в Ужгороде в ДТП погибли три иностранца.

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