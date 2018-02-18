На Олимпийских играх допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительные результаты. Впервые на Играх в южнокорейском Пхенчхане на допинге попался японский конькобежец. Об этом сообщает "Голос Америки".

Напомним, спортсмен удостоен бронзовой медали на Олимпиаде в Пхенчхане за выступление в смешанной паре вместе со своей женой.

Это может стать серьезным ударом по попыткам России выбраться из допингового скандала.

В крови спортсмена нашли мельдоний – препарат, активизирующий кровоток, и тем самым улучшающий возможности спортсменов.

Крушельницкий не ответил на просьбу о комментарии. Представитель российской делегации в Пхенчхане заявил, что пока не может прокомментировать ситуацию.

Международный олимпийский комитет, не вдаваясь в детали, заявил, что принял к сведению эту информацию.

В заявлении МОК говорится, что если употребление допинга подтвердится, то этот случай будет рассматриваться специальной комиссией, которая ведет наблюдение за олимпийскими атлетами из России на Играх.

Поскольку россияне выступают как нейтральные спортсмены, на церемониях их награждения не звучит российский гимн. Кроме того, они не могут использовать свои государственные символы.

Ранее МОК заявил, что может позволить россиянам пройти с российским флагом и в национальной униформе на церемонии закрытия Игр 25 февраля, если они будут соблюдать кодекс поведения, касающийся нейтральности.

Этот кодекс включает соблюдение антидопинговых правил МОК.

Как сообщала "Страна", российский спортсмен сломал ногу в полуфинале сноуборд-кросса.