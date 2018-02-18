Украинские пограничники с начала года не пропустили в Украину 2118 иностранных граждан, из них 393 россиянина. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного ведомства.

Cреди лиц, попавших под запрет, 65 - посещали оккупированные территории с нарушениями, а 472 - являются потенциальными нелегальными мигрантами.

Ранее сообщалось, что в Украину не пустили байкера из "Ночных волков", который прилетел в "Борисполь".

Еще мы писали, что 6 февраля украинские пограничники поймали мужчину без документов, который шел из России.

Читайте также о том, граждане каких стран чаще всего приезжают в Украину.