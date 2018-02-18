Стало известно, сколько россиян не пустили в Украину с начала года
Украинские пограничники с начала года не пропустили в Украину 2118 иностранных граждан, из них 393 россиянина. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного ведомства.
Cреди лиц, попавших под запрет, 65 - посещали оккупированные территории с нарушениями, а 472 - являются потенциальными нелегальными мигрантами.
Ранее сообщалось, что в Украину не пустили байкера из "Ночных волков", который прилетел в "Борисполь".
Еще мы писали, что 6 февраля украинские пограничники поймали мужчину без документов, который шел из России.
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