В Ужгороде Закарпатской области женщина несколько раз ударила ножом свою знакомую в ходе ссоры. Об этом сообщила патрульная полиция региона на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 8:00 на проспекте Свободы, откуда заявительница обратилась за помощью.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили женщину, которая была в крови.

Выяснилось, что между двумя женщинами, которые проживают вместе, завязалась ссора.

Одна из них напала на другую с ножом и нанесла три проникающих удара в область грудной клетки.

В полиции добавили, что злоумышленница прямо угрожала, что намерена убить пострадавшую.

Преступница была задержана, пострадавшей оказана медицинская помощь. Также полицейские вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств и скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую.

Фото: facebook.com/zakpolice

Фото: facebook.com/zakpolice

Как сообщала "Страна", ранее в Ужгороде парни в масках с криками "Анти антифа!" избили радиоведущего.

Напомним также, что в Киеве жена подстроила суицид супруга, зарезав его кухонным ножом.