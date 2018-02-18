В Ужгороде конфликт между двумя сожительницами закончился кровавой резней
В Ужгороде Закарпатской области женщина несколько раз ударила ножом свою знакомую в ходе ссоры. Об этом сообщила патрульная полиция региона на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел около 8:00 на проспекте Свободы, откуда заявительница обратилась за помощью.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили женщину, которая была в крови.
Выяснилось, что между двумя женщинами, которые проживают вместе, завязалась ссора.
Одна из них напала на другую с ножом и нанесла три проникающих удара в область грудной клетки.
В полиции добавили, что злоумышленница прямо угрожала, что намерена убить пострадавшую.
Преступница была задержана, пострадавшей оказана медицинская помощь. Также полицейские вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств и скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую.
Фото: facebook.com/zakpolice
Фото: facebook.com/zakpolice
Как сообщала "Страна", ранее в Ужгороде парни в масках с криками "Анти антифа!" избили радиоведущего.
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