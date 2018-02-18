В Израиле неизвестные нарисовали свастику на воротах посольства Польши, а также написали оскорбления в адрес поляков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.

"Поступило сообщение об оскорбительных надписях, оставленных на доске объявлений и входных воротах польского посольства… в Тель-Авиве. Полиция начала расследование и собирает показания для выявления правонарушителей", - говорится в сообщении.

Варшава в ответ потребовала от Израиля разъяснений по поводу инцидента с нанесением свастики на воротах польского посольства в Тель-Авиве. Как сообщил журналистам директор офиса пресс-секретаря МИД Польши Артур Ломпарт, Польша обратилась к властям Израиля, чтобы те разъяснили инцидент и приняли меры в целях обеспечения защиты польского дипломатического учреждения.

По данным представителя польского МИД, израильская полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о наказании за обвинения народа страны в причастности к холокосту.

Также мы писали, что Израиль отменил визит в Польшу влиятельного министра из-за скандала вокруг закона о Холокосте.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что ответственность за Холокост и концлагеря лежит на Германии.