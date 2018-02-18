Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск останется переговорной площадкой по решению конфликта в Украине и проведения встреч "минских" групп. Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко заверил, что вопрос о переносе переговоров относительно Украины не обсуждался на встрече президентов США и Казахстана.

"Не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не стали уже поднимать. ... Никаких там обсуждений не было, встреча была короткая, не до этого было. Вы знаете ее результаты: якобы кредиты на $7,5 млрд. подписано, по направлениям - углеводороды и другие ресурсы. Это было главное", - заявил Лукашенко.

"Я знаю, что никуда эта площадка (Минск. - Прим.Ред.) не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?", - отметил Лукашенко и добавил, что такого же мнения придерживаются и в Германии.

Вместе с тем он подчеркнул, что, если будет договоренность о переносе переговоров в другие столицы, белорусская сторона не будет этому сопротивляться.

"Белорусская сторона согласилась на эту миссию, поскольку сама заинтересована в скорейшем разрешении конфликта. Мы свою роль уже, откровенно говоря, сыграли. Каковы бы ни были минские соглашения, войну остановили", - добавил Лукашенко, признав вместе с тем, что люди в зоне конфликта погибают до сих пор.

Как сообщала "Страна", Бацька назвал условия отправки белорусских миротворцев на Донбасс.

Также спецпредставитель ОБСЕ заявил, что Минские соглашения в коррекции не нуждаются.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минские соглашения выше украинских законов по Донбассу.