Правоохранители проверяют факты событий на Подоле, где представители националистических организаций повредили здание банка, Российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финучреждения. Об этом сообщили в полиции Киева.

"Участники добровольческого движения ОУН провели акцию... В месте проведения акции находились группы коммуникации, которые проводили разъяснительную работу о последствиях нарушения правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей", – сообщили в полиции.

Пострадавших и задержанных по итогам акции нет. Факт происшествия зарегистрирован.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что уголовное производство будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены.

"Нести ответственность – при наличии заявления представителей учреждений – будет человек, который является организатором этой акции. Под организатором имеется в виду тот, кто подавал заявку на проведение мероприятия в КГГА", – отметила Блищик.

Напомним, сегодня националисты из ОУН забросали камнями здание Россострудничества в Киеве.