В Дагестане пятерых женщин у православного храма Георгия Победоносца расстрелял 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Халил Халилов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве республики и федеральном МВД.

Мужчина расстрелял прихожан из охотничьего ружья. Он был сторонником террористической группировки "Исламское государство".

В 2017 году Халилов примкнул к ИГИЛ и входил в так называемую "спящую ячейку" организации.

"Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, также оперативники проверяют связи Халилова", - рассказали изданию в полиции.

Также известно, что Халилов не входил в списки уже известных участников радикальных организаций, а также не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

Как сообщалось, стрельбу у храма в Кизляре он открыл после литургии в церкви. Жертвами нападения стали пятеро женщин. Кроме того, пострадали еще четверо человек, в том числе двое силовиков. Сам стрелок был ликвидирован.

Напомним также, что расстрел людей возле церкви в Дагестане попал на камеры очевидцев.