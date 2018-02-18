В Киевском районном суде города Харькова завтра, в 14:00, состоится первое слушание по существу дела о резонансном харьковском ДТП, передает УНН.

На скамье подсудимых будут сразу два фигуранта аварии: водитель "Лексуса" Елена Зайцева и Геннадий Дронов – водитель "Фольксвагена". 19 февраля в зале суда зачитают обвинительное заключение. Кроме двух подозреваемых и их адвокатов на заседание планируют прийти родственники погибших и пострадавших в ДТП.

Добавим, что подсудимым инкриминируют одну и ту же статью – нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели шести человек.

Если вину докажут, то Дронову и Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы с последующим лишением права управлять автомобилем до трех лет.

Напомним, что из дела Зайцевой "исчезли" опиаты, так как прокуратура не смогла доказать наркотическое опьянение.