В Киевском районном суде города Харькова завтра, в 14:00, состоится первое слушание по существу дела о резонансном харьковском ДТП, передает УНН.

На скамье подсудимых будут сразу два фигуранта аварии: водитель "Лексуса" Елена Зайцева и Геннадий Дронов – водитель "Фольксвагена". 19 февраля в зале суда зачитают обвинительное заключение. Кроме двух подозреваемых и их адвокатов на заседание планируют прийти родственники погибших и пострадавших в ДТП.

Добавим, что подсудимым инкриминируют одну и ту же статью – нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели шести человек.

Если вину докажут, то Дронову и Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы с последующим лишением права управлять автомобилем до трех лет.

Напомним, что из дела Зайцевой "исчезли" опиаты, так как прокуратура не смогла доказать наркотическое опьянение.

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