В департаменте Савойя на востоке Франции двое человек погибли при сходе снежной лавины в горах. Об этом сообщает Agence France Presse.

Погибшими оказались 43-летний житель Парижа и его 11-летняя дочь. В составе группы из семи лыжников они катались поблизости от горного курорта Валь-д`Изер в зоне горы Кобм дю Жеан.

Гора была закрытой из-за высокой опасности схода снежных лавин.

По данным телеканала BFM, снежный обвал произошел с высоты более чем 3 тысяч метров.

Спасателям удалось обнаружить тела двух погибших на высоте 2 тыс. 930 м.

По факту гибели людей прокуратурой города Альбервиль начато следствие.

Как сообщала "Страна", в горах на Закарпатье сошла лавина.

Напомним также, что в Карпатах спасли трех лыжников, которые застряли на горе Драгобрат.