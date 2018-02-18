Киевское "Динамо" в матче 20-го тура чемпионата Украины на домашней арене минимально обыграло донецкий "Олимпик".

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 24-й минуте, когда Морозюк пробивал штрафной, но угодил в стенку, а Цыганков слева сыграл на подборе и точно пробил в правый угол

"Динамо" – "Олимпик" - 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 24 Цыганков

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзера, Цыганков, Шепелев, Ротань, Гармаш (Шапаренко, 46), Мораес (Мбокани, 82), Гонсалес (Вербич, 53).

"Олимпик" – Махарадзе, Кулинич, Иллой-Айет, Парцвания, Цимбалюк, Пасич, Вакуленко, Пасич (Щедрый, 79), Леонидас (Немчанинов, 46), Хомутов (Кисиль, 37), Беленький.

Предупреждения: Кадар (26), Бурда (30), Парцвания (56), Шепелев (70), Кендзера (75), Ротань (83).

Напомним, после ничьей с греческим АЕК в Лиге Европы Александр Хацкевич рассказал, почему Динамо упустило победу.

Также мы рассказывали, что УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы после первых игр 1/16 финала, в которой не оказалось динамовцев.