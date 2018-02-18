В воскресенье, 18 февраля, у передовых позиций сил АТО в районе Светлодарской дуги на своих же минно-взрывных заграждениях подорвались двое участников подразделений "ДНР", граждан России. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию разведки.

По данным украинских военных, оба подорвавшихся относятся к так называемой "7-й отдельной мотострелковой бригаде".

"Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации. Один из них – Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Второй – Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань, получил минно-взрывные ранения", - говорится в сообщении.

В штабе не исключают, что СМИ сепаратистов попытаются обвинить ВСУ в нарушении перемирия, приписав гибель и ранение членов НВФ украинским военным.

 

Отметим, что в последние дни в Донецке обвиняли Украину в обстрелах и нарушении перемирия, а также заявили о том, что убили не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен при попытке прорыва ВСУ.

Ранее на Донбассе семь военных подорвались на мине, двое погибли.

Также "Страна" писала, как на Донбассе на мине взорвалась полицейская машина. Погиб майор.

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