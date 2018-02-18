Руководитель так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о намерении принять участие в "выборах", которые сепаратисты обещают провести осенью текущего года. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на сепаратистские СМИ.

При этом дата их проведения не сообщается. Ранее сообщалось, что они могут быть проведены в октябре или в ноябре.

Необходимость участия в "выборах" Леонид Пасечник пояснил намерением "выполнить поставленные задачи".

Ранее глава "ДНР" Александр Захарченко также заявил о намерении "переизбираться" на "выборах", которые в Донецке также наметили на осень 2018 года.

Пасечник до прихода на "должность главы ЛНР" был "министром госбезопасности". После вооруженного переворота и побега из оккупированного Луганска предыдущего главаря боевиков Игоря Плотницкого, Пасечник был назначен на его должность.