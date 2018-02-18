В воскресенье, 18 февраля, 29-летний украинский спортсмен из Николаева Александр Абраменко принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане и в истории украинского фристайла.

Видео разместил телеканал Eurosport.

В суперфинале, где за медали сражались шестеро спортсменов - Абраменко, двое спортсменов OAR из России, китаец, канадец и представитель Беларуси, украинец выполнил свой прыжок идеально, и обошел по очкам еще одного россиянина, гарантировав себе как минимум, бронзу. Оставалось дождаться выступлений канадца и китайца. Канадец Рошон тоже упал, а китаец Цзя выполнил свой прыжок тоже идеально. Пришлось ждать оценку судей: золото или серебро? И китаец оказался вторым, на третьем месте спортсмен OAR.

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