В индийском Беаваре 18 человек погибли на свадьбе во время взрыва газового баллона недалеко от места празднования. Об этом сообщает India Today со ссылкой на местную полицию.

Взрыв привел к обрушению помещения, где проходила церемония, из-за чего люди оказались под завалами.

Спасатели извлекали из-под завалов тела в несколько этапов – сразу после смертельного происшествия достали 9 человек, чуть позже еще девять.

В результате происшествия ранения получили 18 человек, шесть из них уже выписались из больницы. Состояние пятерых пострадавших оценивается как критическое.

По словам представителя местной администрации Гаурава Гояла, под завалами могут находиться еще два человека, поэтому поисковая операция продолжается.

Местное правительство выплатит семьям пострадавших и погибших, а также владельцам разрушенных домов денежные компенсации.

Фото: comdt06ndrfgnr/Twitter

Фото: comdt06ndrfgnr/Twitter

Фото: comdt06ndrfgnr/Twitter

Фото: comdt06ndrfgnr/Twitter

Как сообщала "Страна", в Индии женщина притворилась мужчиной и успела дважды жениться ради денег.

Напомним также, что ранее тигр-людоед разогнал свадьбу в Индии.