Латвийское Бюро по борьбе и предотвращению коррупции объявило главу центробанка Латвии Илмара Римшевича задержанным в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом пишет Delfi.

Премьер-министр Латвии уверяет, что данный статус Римшевича и события, связанные с Банком Латвии на работе учреждения не скажутся, а финансовая сфера страны вне опасности.

"Правительство полностью доверяет антикоррупционному бюро и готово предоставить всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу БПБК", - говорит Мариса Кучинскиса, который подчеркнул, что вместе с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой и правительством следит за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все свои обязательства.

Для анализа ситуации завтра, 19 февраля будет созвано экстренное заседание Кабинета министров.

Следователи БПБК уже провели обыски у главы Банка Латвии Илмара Римшевича, во время его отсутствия. 17 февраля Римшевич вернулся в Латвию и вечером прибыл к антикоррупционерам, а покинул их офис только в ночь на воскресенье.

Ранее сообщалось, что в конце января Латвия вручила Украине ноту из-за включения ее в список стран-офшоров.

Также спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал МВФ принять закон об Антикоррупционном суде до мая.