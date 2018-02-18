Олимпиада 2018. Польский лыжник стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина
На Олимпийских играх в Пхенчхане 30-летний поляк Камиль Стох стал чемпионом в прыжках с большого трамплина. Об этом пишет UA-Футбол.
Спортсмен набрал 285,7 баллов. Второе место - у немца Андреаса Веллингера - 282,3 (142 м). Бронзовую медаль завоевал Роберт Йоханссон из Норвегии - 275,3 (134,5 м).
Примечательно, что для Веллингера это уже вторая медаль в Пхенчхане, немец завоевал "золото" в прыжках с нормального трамплина.
Заметим, что Стох завоевал уже третье "золото" в карьере на Олимпийских играх. В Сочи-2014 он выигрывал соревнования в нормальном и большом трамплине.
Это его достижение – поистине историческое, ведь поляк стал пятым в истории вида спорта трехкратным олимпийским чемпионом и повторил достижение выдающегося Матти Нюкянена. Ибо только финский прыгун за всю историю Олимпийских игр сумел выиграть соревнования на большом трамплине дважды – в Сараево-1984 и Калгари-1988.
Теперь мотивировать Стоха должно другое достижение "летающего финна". Нюкянен, так же как чуть позже швейцарец Симон Амманн выиграл четыре олимпийских золота.
Прыжки с трамплина
Большой трамплин (120 м)
50 участников
- Камиль Стох (Польша) - 285,7
- Андреас Веллингер (Германия) - 282,3
- Роберт Йоханссон (Норвегия) - 275,3
- Даниэль Андре Танде (Норвегия) - 273,1
- Иоганн Андре Форфанг (Норвегия) - 271,6
- Михаэль Хайбьек (Австрия) - 267,7
- Карл Гайгер (Германия) - 267,6
- Андреас Стьернен (Норвегия) - 267,3
- Рихард Фрайтаг (Германия) - 260,0
- Давид Кубацки (Польша) - 258,0
Камиль сможет пополнить свою медальную копилку уже 19 февраля, когда состоится командное первенство прыгунов. Польша в нем – один из главных фаворитов.
Как сообщала "Страна", Александр Абраменко, взявший первое украинское "золото" в Пхенчхане, на игры приехал после травмы, а невеста выступает на Олимпиаде за Россию.
Также "Страна" писала про общий зачет медалей зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане после девяти дней.