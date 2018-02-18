На Олимпийских играх в Пхенчхане 30-летний поляк Камиль Стох стал чемпионом в прыжках с большого трамплина. Об этом пишет UA-Футбол.

Спортсмен набрал 285,7 баллов. Второе место - у немца Андреаса Веллингера - 282,3 (142 м). Бронзовую медаль завоевал Роберт Йоханссон из Норвегии - 275,3 (134,5 м).

Примечательно, что для Веллингера это уже вторая медаль в Пхенчхане, немец завоевал "золото" в прыжках с нормального трамплина.

Заметим, что Стох завоевал уже третье "золото" в карьере на Олимпийских играх. В Сочи-2014 он выигрывал соревнования в нормальном и большом трамплине.

Это его достижение – поистине историческое, ведь поляк стал пятым в истории вида спорта трехкратным олимпийским чемпионом и повторил достижение выдающегося Матти Нюкянена. Ибо только финский прыгун за всю историю Олимпийских игр сумел выиграть соревнования на большом трамплине дважды – в Сараево-1984 и Калгари-1988.

Теперь мотивировать Стоха должно другое достижение "летающего финна". Нюкянен, так же как чуть позже швейцарец Симон Амманн выиграл четыре олимпийских золота.

Прыжки с трамплина

Большой трамплин (120 м)

50 участников

Камиль Стох (Польша) - 285,7 Андреас Веллингер (Германия) - 282,3 Роберт Йоханссон (Норвегия) - 275,3 Даниэль Андре Танде (Норвегия) - 273,1 Иоганн Андре Форфанг (Норвегия) - 271,6 Михаэль Хайбьек (Австрия) - 267,7 Карл Гайгер (Германия) - 267,6 Андреас Стьернен (Норвегия) - 267,3 Рихард Фрайтаг (Германия) - 260,0 Давид Кубацки (Польша) - 258,0

Камиль сможет пополнить свою медальную копилку уже 19 февраля, когда состоится командное первенство прыгунов. Польша в нем – один из главных фаворитов.

Как сообщала "Страна", Александр Абраменко, взявший первое украинское "золото" в Пхенчхане, на игры приехал после травмы, а невеста выступает на Олимпиаде за Россию.

Также "Страна" писала про общий зачет медалей зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане после девяти дней.